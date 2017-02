Natten mellan måndag och tisdag, vid 01.20-tiden, fick polisen in ett larm om inbrott hos Almenäs källare i Nässjö. Någon person eller några personer hade tagit sig in genom att bryta upp dörren in till lokalen. Sedan tillgreps en stor mängd alkohol samt växelkassan. Om något mer stulits är i nuläget oklart.

2 000 kronor i kontanter ska det handla om enligt Fredrik Magnusson, presstalesman på polisen.

— Det är mycket alkohol, tillägger han också.

— Öl, cider, alkoläsk och champagne.

En teknisk undersökning genomfördes och senare under tisdagsdygnet inträffade flera andra händelser som polisen tror har en koppling till inbrottet.

— På morgonen får vi samtal om en bil som kör på cykelvägar vid Videgatan i Nässjö.

En röd, kvaddad bil – utan registreringsskyltar – påträffades av polisen stående vid Spexhultsvägen. I bilen hittade polispatrullen alkohol som kunde kopplas till Almenäs, men inga personer påträffades vid bilen – just då.

Polisen tog beslut om att ta bilen i beslag och när patrullen inväntade bärgare blev den tvungen att rycka ut till Resecentrum i Nässjö på grund av ett larm om knivbråk.

Väl på plats visade det sig vara ett falsklarm.

— Så patrullen åker tillbaka och då är det tre personer vid bilen och de står där och håller på med alkoholen, säger Magnusson.

Personerna – tre män i 45–50-årsåldern från Nässjö – misstänks nu för inbrottet på Almenäs och greps av polisen. De anhölls senare.

— Dessutom har det under tiden kommit in ett jobb om en stulen husvagn, säger Magnusson.

Ett företag i Nässjö blev på tisdagsmorgonen bestulna på en husvagn och en röd, kvaddad bil hade setts köra runt med en sådan. En kassaapparat påträffades vid företaget och den tror polisen tillhör Almenäs.

En husvagn hittades senare på Skogsvägen i Nässjö senare på tisdagen.