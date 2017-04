En preliminär serieindelning släpptes av förbundet under fredagen. I den södra hockeyettan kommer tolv lag att spela till vinter och två av de är från området. Tranås AIF kommer alltså att spela i samma serie som förra säsongen, den södra, laget får där sällskap av nykomlingen från Sävsjö – HA74.

Nytt i övrigt är att Grästorp flyttas från den västra till den södra hockeyettan, förutom att Troja/Ljungby inte finns kvar då de gick upp i allsvenskan.

Serien ser alltså i största delar ut som under säsongen som gick förutom Troja bort, så blir alltså HA74 och Grästorp nya i sammanhanget.

Lagen som kommer att göra upp om det i den södra hockeyettan är följande:

Grästorps IK, HC Dalen, Hockeyalliansen 74, Halmstad HF, Hanhals IF, Helsingborgs HC, Kallinge/Ronneby IF, Kristianstads IK, Nybro Vikings IF, Tyringe SoSS, Tranås AIF, Vimmerby HC.

Serieförslaget är inte spikat.