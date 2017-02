Under torsdagen inleddes förkvalet till play off 1 mot hockeyallsvenskan. Tranås AIF besegrade Grästorp hemma i Stiga arena med 4-1. Laget leder nu matchserien med 1-0 i matcher.

Först till två segrar kvalificerar sig för play off 1. Nästa fight går i Grästorp under lördagen. En eventuell tredje och avgörande omgång går även den i Grästorp, då under söndagen.

Tranås AIF-Grästorps IK 4-1 (1-0, 1-1, 2-0)

Mål, Taif: Joakim Erdugan 2, Jesper Åkerman, Ted Nilsson.

GIK: Carl-Johan Svensson.

Publik: 786.