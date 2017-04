Tidningen har tidigare skrivit att Marcus Schelin varit nära en övergång till Tranås AIF. Under fredagen stod det klart att forwarden lämnar Mjölby i hockeytvåan och att han nästa säsong spelar för just Taif.

– Vi vet ju lite vad vi får in och det är jätteviktigt för mig. Han passar bra in i vår grupp och kommer att tillföra. Vi får in en målskytt som jobbar hårt över hela banan, vilket vi såg redan när vi hade honom på lån för två år sedan, säger Fransson och fortsätter:

– Jag har följt honom i Mjölby och där har han fortsatt att ta kliv. Han vill mycket med sin hockey och vill satsa och ge det här möjligheten. Vi får in en lite äldre spelare vilket det också fick många positiva saker med.

Schelin är född 1988 och svarade under säsongen som gick för 72 poäng på 43 matcher.

I Taif kommer även målvakten Victor Johnson att återfinnas under nästa säsong. Johnson som har haft problem med skador under de två senaste säsongerna skrev under fredagen på ett nytt kontrakt med klubben.

– En skitbra kille och skitbra målvakt sen, ja, det har varit som det har varit med skadorna och det är som det är.

– Jag hoppas verkligen att det ska hålla för Victor en hel säsong och han är inte på något sätt färdig som målvakt. Han har höga mål, är bra och jag hoppas att han ska få göra det fullt ut nu. Jag är jätteglad över att vi kommer att ha honom kvar hos oss.

Är det mer på gång in?

– Det är en hel del på gång egentligen. Det är några förlängningar ute som jag hoppas ska bli klara snart. Sedan är det några nya på väg in vilket känns positivt. Tycker att vi har en bra start så här långt och hoppas väl att kunna presentera några till namn i början av nästa vecka.