Trollkarl bjuder in till magisk show igen

En magisk onsdagskväll väntar barnen i Nässjö nästa vecka. Trollkarlen Nielo – eller Michael Nielsen som han egentligen heter – kommer tillbaka till stan för att än en gång medverka i den så kallade Vit jul-kampanjen.

I Hela människans lokaler (Ria) ska Nielo visa sina färdigheter. Arrangörer är IOGT-NTO – och organisationens juniorförbund Junis – samt NBV.

Evenemanget är en del i Nielos turné med föreställningen Troll-kul och förutom Nässjö besöker han även bland annat Eksjö, Sävsjö och Vetlanda.

Kampanj flera år

Nykterhetsförbundet IOGT-NTO har genomfört kampanjen Vit jul under många års tid. Syftet med kampanjen är att bedriva aktiviteter för barn och familjer under jullovet samt att få fler att låta bli alkoholen under julhelgen. Många barn känner sig oroliga när vuxna personer i deras närhet dricker alkohol och julen kan då bli pina i stället för glädje och när aktivteter och skolor stänger för jullov försvinner flera frizoner för barnen, menar IOGT-NTO.

