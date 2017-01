Tung start för Lingmerth

Tranåsgolfaren, David Lingmerth spelade stabilt under årets första tävling, Sony Open, där han totalt gick åtta slag under par. Sämre går det under årets andra tävling Career Builder Challenge som spelas i La Quinta, Kalifornien. Där han fick en allt annat än bra start på tävlingen. Efter de tre första hålen låg Lingmerth redan tre slag över par efter en dubbelbogey och en bogey. Lingmerth revanscherade sig dock något med en birdie på det sjunde hålet, men är fortfarande en bra bit ifrån täten. I skrivande stund har Lingmerth nio hål kvar att spela av den första rundan. Med det ligger Lingmerth på en delad 137:e plats. Leder tävlingen gör amerikanen, Harold Varner III på åtta slag under par.