Vid klockan tre på natten mot tisdagen stoppade en polispatrull ett fordon på länsväg 127, mellan Sävsjö och Vrigstad. Två män i 30-årsåldern blev gripna.

— De grips initialt för förberedelse till stöld, men under tiden som de körs in, och under morgonen, kommer det in ett flertal anmälningar om inbrott i närliggande trakt, säger Peter Brinkhammar, polisens presstalesman.

Anmälningarna handlar om inbrott i bland annat stall och uthus och gods som sadlar, en fyrhjuling och maskiner ska ha stulits. Polisens tekniker undersökte de drabbade platserna, med omnejd, för att säkra spår.

De två männen anhölls senare och rubriceringen ändrades till stöld.

— I nuläget är vi uppe i minst sex anmälningar, säger Brinkhammar.

— Det som är positivt är att mycket av godset har anträffats på andra platser och kan hämtas upp i efterhand.

Godset hittades i anslutning till andra brottplatser samt i anslutning till länsväg 127. Polisen använde sig av hundar i arbetet.

En av de misstänkta männen har dömts för liknande brottslighet innan.

— Det känns ganska bra. Vi har ett digert arbete framför oss för att kunna styrka männen till brottsplatserna, säger Brinkhammar.

Vad det stulna godset är värt är inte färdigräknat än.

— Men över 100 000 i varje fall, men vi har ingen totalsumma, säger Brinkhammar som inte tror någon enskild stöld uppgår till rubriceringen grov stöld.