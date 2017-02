Snabba dribblingar för bollen över Sporthallens golv. I sju minuter mäter lagen sina krafter mot varandra i futsal. Fyra utespelare backas upp av en målvakt. Spelarna är i åldrarna 13-18 år, och båda könen måste vara representerade.

— Alla får vara med, och det är en del kompislag, berättar ungdomslots Ervisa Dani.

Första gången fylldes läktaren av uppskattningsvis 300 personer, och även denna gång är det många åskådare som följer händelserna på plan.

Ungdomslotsarnas uppdrag är att lotsa ut ungdomarna i föreningslivet. Två gånger i veckan anordnar de olika aktiviteter i lilla sporthallen. Föreningar ska bjudas in för att visa upp sin verksamhet under en femveckorsperiod, och det är klart med två föreningar hittills. Till denna turnering har fotbollsföreningar bjudits in.

Längre fram väntar fler tävlingar.

— I sommar planerar vi eventuellt volleybollturnering och innebandyturnering, berättar Ervisa Dani.

Till påskhelgen väntar en badmintonturnering, men först ska ungdomarna få träna.

— Inför badmintonturneringen kommer vi att träna mycket badminton, berättar Ervisa Dani.