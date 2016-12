Vattenfall ansöker om vindkraftspark utanför Eksjö

— Nu är vi äntligen framme vid att lämna in ansökan, säger Ingegerd Bills, projektkommunikatör vid Vattenfall.

Den omfattande ansökan lämnades in digitalt sent under tisdagseftermiddagen.

I kommunens översiktsplan har området norr om Bruzaholm pekats ut som lämpligt för vindkraft. Det är blåsten uppe på höjderna som väckt Vattenfalls intresse. Under processen har förslaget utvecklats. Ny information har tillkommit och förändrat planerna.

Upp till 25 verk

Vattenfall ansöker om att få uppföra upp till 25 vindkraftverk med en maxhöjd om 240 meter. Bolaget har lämnat in två alternativa förslag, berättar Ingegerd Bills. De skiljer sig åt genom de föreslagna vindkraftverkens höjd och antal.

Om Vattenfall får uppföra vindkraftparken beslutas först efteråt vilken typ av vindkraftsverk som ska byggas i området. Beslutets villkor kring exempelvis ljud, skuggor och höjd avgör valet av vindkraftverk.

Ingegerd Bills betraktar ansökan som inledningen på en längre process. Beslut om det verkligen blir en vindkraftpark dröjer. Hon räknar med att den tar lång tid innan ett eventuellt klartecken, minst två, tre år om tiden för överklaganden räknas med. Vindkraftparken har väckt opinion i bygden.

Investeringsbeslut

— Omkring 2020 har vi nog ett beslut, och efter det är det fortfarande en bit kvar.

Även om Vattenfall får klartecken att anlägga vindkraftparken, är det ändå inte säkert att den realiseras. Investeringsbeslutet fattas av Vattenfalls högsta ledning.

Enligt Ingegerd Bill beräknas vindkraftparken generera el motsvarande hushållsel till 80 000 bostäder.