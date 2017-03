Höglandslirarna i Åby

Spelare med koppling till Höglandet: Linus Johansson, (Har spelat i Vetlanda BK och Tranås Bois), Christian Boman (Tidigare i Vetlanda BK, Skirö/Nävelsjö, Nässjö IF), William Adamsson (Tillhör även Vetlanda BK J20), Jakob Knutsson (Tillhör även Vetlanda BK J20), Andreas Lysell (Tidigare i Vetlanda BK), Dennis Sjögren (Tidigare i Skirö/Nävelsjö), Victor Nyman (Tillhör även VBK J20, tidigare i Nässjö IF), Ulf Einarsson (Tidigare i Vetlanda BK), Pontus Sjölund (Tidigare i Vetlanda BK), Filip Fransson (Tidigare i Skirö/Nävelsjö), Fredrik Rinaldo (Tidigare i Nässjö IF, Vetlanda BK), Björn Einarsson (Tidigare i Vetlanda BK), Victor Johansson (Tillhör även Vetlanda BK J20).