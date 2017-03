Tidningen skrev redan i januari att Alexander Ytterell är ett namn för HV71 till nästa säsong. Uppgifterna är inte bekräftade men enligt vad tidningen erfar så kommer Vetlandakillen nästa säsong att spela för Jönköpingsklubben. Något han själv varken bekräftar eller dementerar.

FAKTA: Alexander Ytterell Född: 1991. Position: Back. Moderklubb: Boro/Vetlanda Övriga klubbar: Nässjö HC, Luleå HF, Kalix UHC, Södertälje SK, Fredrikshav White Hawks, BIK Karlskoga, Leksands IF. Familj: Sonen Kid, sambon Cassandra.

– Just nu ligger allt mitt fokus bara på de här sju matcherna mot Mora. Det är det som jag tänker på nu, säger Boro/Vetlanda-produkten.

Ytterell kan i dag bekräfta Sportbladets uppgifter om att han har köpt hus i Jönköping.

– Alla ska ha någonstans att bo och så mycket har vi fixat nu. Vi måste ha någonstans att ha som utgångspunkt och någonstans där vi har våra rötter. Jönköping ligger väldigt bra med både nära hem till min sambos familj och till min familj. Därför köpte vi hus där och vill inte flytta runt hela sommaren som vi har gjort tidigare år.

Du ser det som en fast punkt för familjen?

– Ja, oavsett var man spelar om det blir utomlands eller någon annan stans så är det alltid gött att ha en punkt där man kan ha sina grejer och kalla för sitt hem i stället för att ha fem olika hem på en sommar.

Men det är inte Jönköping eller HV71 som är 25-åringens största fokus just nu. Leksands IF ställs i ”slaget om Siljan” mot Mora IK i bäst av sju matcher under de kommande veckorna.Vinnaren tar allt och först till fyra segrar belönas med en plats i kommande säsongs SHL-serie, med andra ord: Ett ångestkval utan dess like.

– Det ska bli otroligt roligt. Under mina två säsonger här i Leksand har jag fått vara med om två väldigt stora kval. I fjol låg vi sist i allsvenskan och klarade det hela vägen till SHL. I år var vi bottentippat och ingen hade räknat med slutspel för oss. Vi har ändå haft hugg på platserna över i tabellen men det ville sig inte.

– Mora har gått bra hela säsongen och vi får återigen spela en historisk matchserie som jag tror att många kommer att följa även att det är SM-slutspel samtidigt.

LIF upplevde samma kvalspel för ett år sedan. Då slog de som underdog ut Modo och avancerade upp i SHL. En av de stora förgrundsfigurerna då var Alexander Ytterell som svarade för 1+2 i den sjunde och avgörande matchen.

– Vi vet ju lite vad det handlar om eftersom att vi har varit i den här sitsen innan. Vi vet att det inte är någon lätt uppgift. Förra året var vi utspelat i fyra matcher men lyckades ändå vinna fyra. Det gäller att man hela tiden tar en match i taget och inte får panik om det inte går som man vill.

– Om de får spelövertag någon match så gäller det ändå att vi fokuserar på det vi ska och gör vi det så tror jag att det här kommer att lösa sig på det bästa sättet. Men visst vet vi att det kommer att bli tufft.

Leksand inleder på hemmaplan under onsdagen.