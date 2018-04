Eksjö kommun erbjuder varje sommar lokala ungdomar en chans till feriepraktik inom de kommunala verksamheterna. Saken är inte särskilt annorlunda i år då ungdomarna har en uppsjö av valmöjligheter att söka sig till.

– Vi har alltid som mål att alla som söker ska få en plats. Det ger dem något att göra i sommar, en chans att prova på arbetslivet och bli självständiga. För många leder det till en möjlighet att få hänga kvar och bli vikarie. Det är en fantastisk grej tycker jag, berättar Harald Arréhn som är ansvarig för kommunens feriepraktik.

Mycket att välja på

Feriepraktiken vänder sig till de som senast under året fyller 16 år, men som inte hinner fylla 19 år under feriepraktiken i sommar, och handlar om 60 timmars arbete under tre veckor.

Platser finns på bland annat biblioteket, Krusagårdens café, på förskolor och fritids, inom köks- och parkverksamhet, äldreomsorgen, tvätteri och vaktmästeri. Nytt för i år är att även föreningslivet är engagerat och erbjuder ett fåtal praktikplatser.

Flera har redan sökt

– Det är ett sätt att stötta föreningarna, och kan vara ett sätt för ungdomarna att komma ut och upptäcka föreningslivet också, förklarar Harald.

Ansökan är öppen redan nu, via kommunens hemsida, och pågår fram till den 24 april. Förhoppningen är sedan att alla ska få besked om plats under maj månad.

– Redan nu har 42 personer ansökt, och nästa vecka när påsklovet är slut kommer det nog rassla till ännu mer, spår Harald.