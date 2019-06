Agunnaryd tog emot Stockaryd/Rörviks IF hemma på Ekvallen på tisdagen. I första halvlek var det Stockaryd/Rörviks IF som tog greppet om matchen, med en 1–0-ledning. Men i andra halvlek kom Agunnaryd in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget, och matchen i division 5 Småland sydvästra slutade 1–1.

Det betydde femte matchen i rad utan seger för Stockaryd/Rörviks IF.

Målgörare för hemmalaget var Simon Johansson, och för bortalaget Deria Hassan Deria.

Det här betyder att Agunnaryd ligger kvar på elfte plats i tabellen, och Stockaryd/Rörviks IF på sjunde plats.