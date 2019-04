Åklagaren yrkar på fängelsestraff efter krogmisshandeln

Under tisdagen hölls huvudförhandling mot den man som misstänks för grov misshandel av en kroganställd i Eksjö. Rätten beslutade sent under eftermiddagen att den misstänkte mannen ska bli kvar i häktet i väntan på dom den 16 april.

– Ingenting är roligt nu, sa den misshandlade krogarbetaren i rätten.