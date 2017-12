Verk av professionella konstnärer såväl som amatörer kommer snart att ställas ut under en utställning på Eksjö museum. Intresset från allmänheten för att få visa upp sina egna alster var mycket större än museets personal hade vågat hoppas på.

Över 100 personer lämnade in verk, som kommer att visas under utställningen ”Work of art”.