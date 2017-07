En dag i hästens tecken lockade både två- och fyrbenta besökare till Åsens by i Haurida. På Åsens by, som är Sveriges första kulturreservat, arbetar Stiftelsen Kultureservatet Åsens By med att bevara det gamla gårdslivet.

— Det finns tyvärr inte så många liknande platser kvar i dag. Vi vill på Åsens by visa upp hur man levde förr och jobbar även med att bevara de gamla lantraserna, säger Irene Oskarsson, ordförande i stiftelsen.

Hovslageri

Under dagen fick besökarna bland annat se på när ardennerhästen Freja, som väger hela ett ton, fick nya skor av duktiga hovslagare.

— De här hovslagarna är några av landets bästa och det är riktigt kul att de i dag finns på plats och visar upp yrket, säger Irene.

När hovslagarna gjort sitt var det dags för Åsens Cup att avgöras. Tävlingen som innefattar både brukskörning och bruksridning har arrangerats i runt fem år. Hästen Frejas ägare Roland Johansson var en av Åsens Cup initiativtagare och har i flera år haft sina två ardenner inhyrda på gården.

— De här hästarna får verkligen jobba. Jag kör det mesta här på gården, senare i dag ska jag till exempel köra ett brudpar, säger han.

Minsta ekipaget

Majken Eckerbom och shetlandsponnyn Harley Davidson var ett av de mindre ekipagen som ställde upp i brukskörningen. Majken, som kommer från Lommaryd, var mycket nöjd med dagens körning, något som bådar gott inför kommande SM i Dalarna i början av september.

— Jag är lite nervös men kommer ha mycket tid till att öva så det ska nog gå bra. Det kändes bra här i dag. Vi brukar ha lite svårt för backningen men jag tror vi fixade det nu, säger hon.

Dagen arrangerades av Stiftelsen Kultureservatet Åsens By i samarbete med Höglandets Ardenner och Nordsvenska Hästen i Jönköpings län.