Äntligen ordinarie lag för Vetlanda: ”Den här sjuan jag vill ha igång”

Fredagen den 22 juli 1994 sker det största fångupploppet i svensk kriminalvårdshistoria på Tidaholmsanstalten. Det har nu gått 25 år sedan dygnet som skakade staden, lämnade delar av fängelset i ruiner och förändrade institutionen för all framtid. I följande artikelserie kommer intagna, personal och experter ge sin bild av vad som egentligen hände.

Efter upploppet utmålas anstaltspersonalen som fega. Vissa kvällstidningar påstår till och med att de sprang och gömde sig.

För de som ryckte in under händelserna och efteråt gjorde allt i sin makt för att återskapa den verksamhet som gått förlorad, är det ett slag i ansiktet.