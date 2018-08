Det har i veckan rapporterats att Aretha Franklin var svårt sjuk i cancer, något som nöjessajten Showbiz411 var först med att rapportera. På torsdagen gick superstjärnan bort i sitt hem i Detroit, det bekräftas för AP av stjärnas publicist.

Under sin karriär släppte hon 40 album, och sin sista konsert gav hon i november förra året när hon sjöng på en gala anordnad av The Elton John AIDS Foundation. Aretha Franklin var den första kvinnliga artisten att bli invald i Rock and Roll Hall of Fame 1987.

Aretha Franklin blev 76 år gammal.



Foto: Carlos Osorio