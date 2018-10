Den 25 oktober föreläser artisten och rapparen Petter i Nässjö på kulturhuset Pigalle till rubriken ”Så blev jag artist”.

Efter tidigare succéföreläsningen "Kul på vägen" är han tillbaka, Petter Alexis Askergren. I tjugo år har Petter jobbat som artist. Idag är han även författare, entreprenör och föreläsare. Petter föddes 25 maj 1974 och växte upp på Södermalm i Stockholm. Vid sju års ålder väcktes intresset för musiken.

Lättare uttrycka sig med rapp

Nu får Nässjöborna chansen att lyssna på Petters resa genom tuff skolgång och att våga ta steget närmare drömmen. Hans berättelser speglar drivkraft, kreativitet och motgångar. Med viljestyrka och envishet arbetade han sig upp mot drömmen om att bli en artist.

I skolan hade han läs- och skrivsvårigheten dyslexi. Rappen blev för honom ett lättare sätt att uttrycka sig på.

2011 fick han även diagnosen ADHD. Nu är han en av Sveriges mest framgångsrika rappare genom tiderna. Han berättar om att skapa en karaktär som artist, att hitta sig själv.

Har läst konsthistoria

Petter läste på gymnasiet Södra latin och där efter konsthistoria i Uppsala. På 1990-talet slog han igenom som soloartist. 1999-2005 drev han ett skivbolag så kallat bananrepubliken. Petter är Sveriges mest anlitade liveartister.



Foto: Janne Andersson

Vad kostar föreläsningen?

– För barn under 19 år, studerande och pensionärer över 65 år kostar inträdet 195 kronor plus ett tillägg för serviceavgift till de som hjälper till att sälja biljetterna. I åldern 19 till 65 år blir inträdet 295 kronor plus tillägget.

Annons

Hur många biljetter finns det?

– Det finns 400 platser, jag hoppas på att minst hälften blir sålda, säger Stefan Krantz, som är verksamhetsutvecklare på NBV i Nässjö.

Hur stor satsning var det att få hit Petter?

– Det är ett samarbete bakom med Värnamo och Jönköping. På två dagar åker han och föreläser i Värnamo, Jönköping och Nässjö. Vi satsar så klart på att många vill ta chansen att komma och lyssna på Petter nu när han är i Nässjö. Det var inga problem med att få honom hit, Petter ställde gärna upp.

Vilka är med och arrangerar att ”Så blev jag artist” kommer till Nässjö?

– Det är studieförbundet NBV som arrangerar föreläsningarna och i Nässjö i samarbete med Nässjö kultur- och fritidsförvaltning.