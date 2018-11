Åsikterna vädrades friskt när medborgarna slöt upp i Mariannelund

Är det säkert och tryggt att bo i Mariannelund? Med den frågeställningen bjuder nu kommunen och polisen in allmänheten till en diskussionskväll i Folkets hus under tisdagskvällen. Det här är en del i det medborgarlöfte polisen och kommunen tidigare lämnat in.

– Framför allt vill vi få en gemensam lägesbild, just nu har befolkningen en, föreningslivet en och kommunen och polisen en, berättar utvecklingschef, Jürgen Beck.