Tidigare under året fattade socialnämnden beslut om att utreda möjligheten att tillfälligt stänga en avdelning inom särskilt boende för äldre.

— Det här beslutet kom av ett trångt ekonomiskt utrymme, berättar Annelie Tellmo Jung, avdelningschef inom äldreomsorgen.

Efter utredning är nu förslaget att Sjöbacken 2 stängs. Socialnämndens arbetsutskott har redan ställt sig bakom förslaget, och det kommer upp på nämndens sammanträde i nästa vecka.

Sjöbacken 2 är en av de två avdelningar på Sjöbacken som är ett vanligt äldrehem, de andra två är demensboenden.

— Vi har haft ganska många tomma platser där, säger Annelie Tellmo Jung om valet av Sjöbacken.

På den aktuella avdelningen finns sex platser med möjlighet att ta in par i två av lägenheterna. I dagsläget bor det tre personer på avdelningen.

Vad händer med dem, vart får de flytta?

— Vi har ännu fler tomma platser på Sjöbacken, säger Annelie Tellmo Jung.

När sker flytten?

— Det är inte satt något datum.

Får de hjälp med flytten?

— Absolut, självklart!

Ambitionen, under förutsättning att socialnämnden fattar beslut, är att boendet ska vara tömt före 1 maj.

Sex medarbetare berörs av förslaget. Flera av dem får annat arbete i huset.

— Ett par, tre kan få arbete inom Sjöbacken, säger Annelie Tellmo Jung.

De andra erbjuds andra tjänster.

— Det är ingen risk för övertalighet, betonar hon.

Genom att stänga avdelningen beräknar socialnämnden att spara minst 1,9 miljoner under året, under förutsättning att den står tom under åtta månader. Under ett helt år beräknas den vakanta avdelningen spara 2,9 miljoner.