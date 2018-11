Helgen som varit har nästan uteslutande gått i bandyns tecken. Det började på fredagskvällen med att Vetlanda BK tog emot regerande mästarna Edsbyn hemma i Hydro Arena. En match där Vetlanda hängde med bra fram till mitten av andra halvlek när Daniel Johansson missade en straff och hemmalaget tappade kraft.

Bandyhelgen fortsatte på lördagen då Tranås mötte nykomlingen Rättvik i en match i Bandyallsvenskan. Efter en poäng på två matcher blev det återigen en besvikelse när Bois inte klarade av att hålla jämna steg med Rättvik.

På söndagen var det så dags för Höglandets tredje bandylag Nässjö IF att ställas mot just Rättvik. Trots seger i lördagens match hemma mot Peace & Love lyckades inte heller Nässjö segra mot nykomlingen Rättvik. Istället blev det en oavgjord historia efter ett sent mål.

Det utövades dock andra sporter än bandy under helgen. I Nässjö spelades det till exempel en basketmatch på fredagen. Nässjö tog emot jumbon Uppsala i en match där laget krävde revansch från senast lagen möttes. Då klev Robin Alm in i handlingarna och gjorde en kanonmatch.

På lördagen spelades det också ett länsderby i Hockeytvåan när Boro/Vetlanda fick besök av Värnamo i Borohallen. Boro/Vetlanda fick en smakstart med seger direkt efter tränarbytet tidigare i veckan men kunde inte hålla i den positiva trenden mot Värnamo.

