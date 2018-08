Tre personer greps i våras misstänkta för att ha lurat till sig drygt 2,8 miljoner kronor från en äldre kvinna. Trion består av två personer från Boxholm – en man i 25-årsåldern och en kvinna i 35-årsåldern, samt en man i 35-årsåldern hemmahörande i Tranås.

Den drabbade kvinnan är 76 år och hemmahörande i Västergötland. Hon kom först i kontakt med personerna via en lägenhetsannons.

Gärningsmännen ljög via telefonkontakt om en familjesituation och om olyckor för att lura till sig lån och överföringar från kvinnan. De lämnade också falska löften om att betala tillbaka lånen senare.

500 telefonsamtal

Den drabbade kvinnan gjorde totalt 38 kontoöverföringar till de två personerna från Boxholm. Transaktionerna pågick mellan 14 mars och 12 maj. Beloppen pendlar mellan allt från ett par tusen kronor till 400 000 kronor per överföring.

Under den här tiden skedde aldrig något personligt möte mellan gärningsmännen och kvinnan. Enligt tingsrätten är det Tranåsbon som haft nästan all kontakt med henne. Han ska ha ringt över 500 gånger och pratat med henne i totalt cirka 100 timmar under de två månaderna.

Paret från Boxholm döms av Linköpings tingsrätt för grovt bedrägeri. För mannen blir domen fängelsestraff i två år och sex månader, medan kvinnan döms till skyddstillsyn och fängelse i tre månader.

Tillsammans ska de betala tillbaka hela summan på 2,8 miljoner kronor, plus ränta, som de bedragit kvinnan på.

Mannen från Tranås bedöms vara i behov av en rättspsykiatrisk undersökning. Domen för honom dröjer därför.

Nekar till brott

Runt 700 000 kronor av beloppet har kunnat räddats och getts tillbaka till den drabbade kvinnan. Resten har redan spenderats, bland annat genom kontantuttag och köp av bilar, smycken, möbler och elektronik.

Alla tre har i förhör nekat till brott. Kvinnan från Boxholm menar att det är mannen från Boxholm som haft kontroll över hennes bankkonto och att hon endast varit i kontakt med den 76-åriga kvinnan en gång, för att tacka för ett lån.

Mannen från Boxholm menar i sin tur att han aldrig ljugit för den äldre kvinnan om deras situation, och att alla överföringar varit lån som han planerat att återbetala.

Tranåsmannen som ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning säger att han använts som ett redskap av de andra och känt sig tvingad att medverka. Han menar att han aldrig fått ta del av pengarna och trott att det rörde sig om lån.