Begravningshögtid har hållits i Skogskapellet, Nässjö, för Göran Bengtsson, Nässjö. Officiant var Katarina Palmgren som inledde akten med att läsa dikten Sorgen av B Franzén och hälsa välkommen. Boeves psalm med Lars Hollmer spelades upp och därefter höll sonen Jonas Kronqvist ett personligt minnestal. Katarina Palmgren höll i en ceremoni vid kistan med ljuständning.

Till tonerna av Take five med The Dave Brubeck Quartet tog sönerna Emil och Jonas, bröder, släkt och vänner ett stilla farväl vid kistan. Katarina Palmgren läste dikten Eken av L Berghagen. Till avslutning spelades Rulla in en boll och låt den rulla med G Linderholm.

Minnesstund följde i Mariagården där Katarina Palmgren ledde samvaron. Minnesord lämnades av brodern Mikael Bengtsson, Evelyn Persikan och Maggan Jägsell. Katarina Palmgren läste de hälsningar som lämnats i form av blommor och minnesgåvor. Minnesgåvor har lämnats till Parkinsonfonden och Cancerfonden.