Göran Carme

På fredagen hölls begravningsgudstjänst för Göran Carme i S:t Lars kapell.

Akten inleddes med att Sören Gustafsson spelade "Brusa högre lilla å" av B J:son Lindh på piano och sedan inramade han begravningsakten med att till eget ackompanjemang sjunga "You raise me up" av R Lovland/B Graham och "Ett sista andetag" av K och D Lindgren. Unisont sjöng man psalmerna "Blott en dag", "Lär mig du skog att vissna glad" och "Bred dina vida vingar".

Officiant var Tina Fridare som höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Under det att Sören spelade "Jesu bleibet meine freude" av J S Bach tog de närvarande ett sista farväl vid urnan. Som avslutning spelades "Over the rainbow" av H Arlen på piano.

Gravsättning har ägt rum på S:t Lars Kyrkogård. Förutom med blommor har Göran Carmes minne hedrats med gåvor till Hjärtebarnsfonden.