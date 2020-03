I Capella Omnia, Aneby, har borgerlig begravningsakt med urna hållits i kretsen av de närmaste för Sandra Tix. Akten inleddes med att Gone too soon av och med Michael Jackson spelades. Borgerlig officiant var Kjell Ram som läste en del av sångtexten November rain av Axl Rose, höll minnestal samt förrättade överlämnandet. The sound of silence av P Simon med Disturbed och Tears in heaven av och med Eric Clapton spelades. Under det att See you in heaven av och med Guardian spelades togs ett sista avsked vid urnan. Kjell Ram läste dikten She's gone av D Harkins. Som avslutningsmusik spelades November rain av A Rose och med Guns N' Roses. Blommor lämnades för att hedra Sandras minne. Slutligen höll systern Petra-Maria Tix-Gau minnestal.