Korsningen mellan Breviksvägen och Tallvägen blev plötsligt vattenfylld under söndagen till följd av ett läckage under vägen. Arbetet visade sig vara besvärligt, men idogt arbete under måndagskvällen och natten mot tisdag gav resultat och nu är läckan åtgärdad.

— De har verkligen gjort ett jättegott arbete. Läckan är tätad och nu återstår bara återfyllnadsarbete men först var de tvungna att få vila lite, berättar Eksjö Energis VA-chef Torbjörn Johansson under tisdagsmorgonen.

Riktigt blött

Det visade sig inte vara någon huvudledning som gått sönder, utan en spricka i ett mindre utstick. Totalt uppskattas att åtminstone ett par hundra kubikmeter vatten läckt ut.

— Men det var ändå tillräckligt för att det skulle bli riktigt blött och besvärligt.

Varför sprickan och läckan uppstått är oklart.