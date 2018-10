På onsdagen föll domen från Jönköpings tingsrätt mot de två män som stått åtalade för ett 15-stölder ur BMW-bilar i bland annat Habo, Nässjö, Tranås, Östergötland och Närke mellan 29 maj och 7 juni i år.

Dold GPS-sändare

Männen, från Litauen, döms till två år respektive ett och ett halvt års fängelse för bland annat grov stöld och häleri. Männen ska även betala över 1,1 miljoner kronor i skadestånd till privatpersoner och försäkringsbolag, framgår det av domen.

Som bekant ska männen under sommaren rest in till Sverige under falsk identitet med en hyrbil försedd med en dold GPS-sändare och haft en tjuvgömma i trakterna kring Lekeryd.

Männen greps av polis när de försökte fly i Forserum. Polisen hade då under en längre tid haft span på männen.

DNA-spår

Båda två har konsekvent förnekat alla anklagelser som åklagaren lagt fram. Men tingsrätten konstaterar i sin dom att det är ställt utom allt rimligt tvivel att stölderna ska gjorts av dem. I den omfattande bevisningen finns både DNA-spår samt att det är klarlagt att männens hyrbil befunnit sig i anslutning till brottsplatserna vid samtliga stölder.

”Till detta kommer det som tidigare nämnts om att båda tilltalade kan knytas till stöldgods från samtliga stölder”, skriver Jönköpings tingsrätt.

Förutom fängelsestraff och skadestånd får männen inte återvända till Sverige förrän år 2025 och 2028.