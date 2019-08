Det är Amaq (Aneby Miljö och Vatten AB) som har gått ut med rekommendationen under lördag förmiddag efter att provsvar upptäckt bakterier i vattnet. Uppmaningen gäller boende i Sunhultsbrunns tätort och kommunen kommer att skicka ut mer information till boende via sms under dagen.

Amaq skriver på sin hemsida att rekommendationen om att koka gäller för vatten som används till livsmedel. För tvättning och duschning ska vattnet kunna användas som vanligt.