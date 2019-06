”If you like it then you should put a ring on it”, sjunger popdrottningen Beyonce. Hannes Haraldsson sjöng ”Kan man älska nån på avstånd” och gjorde precis just det – i en kohage.

Det var förra året som Hannes Haraldsson från Korsberga deltog i TV4:s succéprogram ”Bonde söker fru” där han dejtade mjölkbonden Susanna Karlsson från Valdemarsvik.

Och en fru tycks han sannerligen ha hittat. Eller snart i alla fall.

När Hannes friade till henne förra veckan tackade hon nämligen ja till att bli hans fru och paret verkar planera att gifta sig redan nästa år, skriver nyhetsbyrån TT.