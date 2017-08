Yoshihro Kuroiwa, 23, från staden Hokkaido i Japan fanns med när hockeytvåan-klubben Boro/Vetlanda gick på is under måndagen.

FAKTA: Try out-spelare De har try out med Boro/Vetlanda HC: Yoshihro Kuroiwa, mv, Gustaf Nermark, mv, Andreas Beideg.. FAKTA: Try out-spelare De har try out med Boro/Vetlanda HC: Yoshihro Kuroiwa, mv, Gustaf Nermark, mv, Andreas Beidegårdh, fw.

Den japanske burväktaren är nu i Landsbro och försöker att spela till sig ett kontrakt över den kommande säsongen.

– Jag har try out september ut men vi har inte bestämt något datum, jag får prata med coach om det snart, säger målvakten.

Kuroiwa kommer närmast från spel med Prizma Riga i den lettiska ligan.

– I somras var jag på ett målvaktsläger i Norge och där sa min finske tränare att han tyckte att jag skulle söka mig till Sverige för att det är bättre här. Det är något som jag redan kan se och då är ändå nivån på den lettiska ligan bra. Här har vi två målvaktstränare, möjlighet till gym hela tiden och bra träningstider.

– Jag har en bra känsla än så länge, kom hit för två veckor sedan och har tränat off ice med laget. Vi har sprungit och tränat mycket. Nu var det äntligen dags för is och då kan jag få chansen att visa upp mitt spel.

Endast ett ispass är avklarat för Kuroiwa i Sverige när tidningen pratar med honom. Men han har redan en bild av hur hockeytvåan står sig.

– Jag har hört att denna nivå ungefär är som Asian League. Jag hade erbjudande att spela där i år men eftersom att det är OS i Syd Korea så kommer det bara bli 26 matcher i den ligan. Så då bestämde jag mig för att komma hit och förhoppningsvis få spela fler matcher.

Nu har du en månad på dig att spela till dig ett kontrakt?

– Jag ska göra vad jag kan för att ta en plats här.

Boro/Vetlanda har endast en målvakt under kontrakt. Jakob Nykvist, nyförvärv från HV71:s J20 är keepern som kommer att vakta Landsbrolagets mål i vinter. Förutom Kuroiwa fanns en målvakt till på try out. Även Gustaf Nermark, 19, senast i Munkfors försöker spela sig till en plats.