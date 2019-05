Trupperna i lagen i hockeytvåan fortsätter att fyllas på. Boro/Vetlanda hade redan tretton spelare på kontrakt till kommande säsong efter att klubben gjort klart med sitt fjärde nyförvärv William Nordqvist under torsdagen.

Under fredagen fyllde klubben på med spelare nummer 14 och nyförvärv nummer fem. Forwarden Simon Fridén är klar för spel i Boro kommande säsong och han hämtas in direkt från rivalen HA74 där han spelade under förra säsongen.

Totalt har det blivit 38 matcher i tvåan med Osby och HA74. På dessa 38 matcher har Simon skramlat ihop nio poäng.