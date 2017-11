NÄR HUNDRATALS återvändande IS-krigare kan röra sig fritt i Sverige är det glädjande att hovrätten över Skåne och Blekinge slagit fast Malmö tingsrätts fällande dom mot en man som uppmanat till insamling av pengar till bland annat IS.

Sex månaders fängelse är trots allt ändå något.

Domen är intressant därför att ny lagstiftning prövas. För att kunna avge en fällande dom måste syftet med pengaöverföringen visas, vilket kan skapa ganska besvärliga bevislägen för åklagaren.

I detta fall hade den 35-årige mannen från Burlöv, mellan Lund och Malmö, lagt ut uppmaningar till att stödja terrororganisationerna IS och dåvarande al-Nusrafronten i Syrien på ett öppet Facebookkonto.

Därmed finner hovrätten att mannen haft uppsåt att uppmana till särskilt allvarlig brottslighet. Det är bra att lagstiftningen fungerar.

TERRORHOTET från IS och dess gelikar kommer med all sannolikhet att öka, i Sverige och i resten av världen, i takt med att IS drivs tillbaka i Syrien och Irak.

Den gångna veckans terrordåd mot en sufisk moské i Egypten, med över 300 döda, är bara en i raden av illgärningar.

Många afrikanska stater söder om Sahara kommer att märka av en ökad närvaro av militanta islamister. Fattigdom och låg utbildningsnivå underlättar rekryteringen.

Sverige är ett av de västländer som exporterat flest jihadister, räknat per invånare, till kriget i Syrien. Mängden återvändande IS-krigare står i proportion till hur många vi skickat.

Även om Säpo gör vad de kan för att hålla koll på återvändarna och andra extremister så utgör de ändå en allvarlig fara för samhället.

Det är obegripligt att Sverige inte i tid lyckades stifta verkningsfulla lagar som hade inneburit att de som stött en sekt av mördare och våldtäktsmän hamnat bakom lås och bom för en överskådlig framtid så fort de satte en fot på svensk mark.

Nästa månad ska en utredning om kriminalisering av delaktighet i en terrororganisation vara klar.

DANSKARNA agerar mer resolut.

Nyligen beslutade Danmarks högsta domstol att en man (med dubbelt medborgarskap), född och uppvuxen i Danmark, förlorade sitt danska medborgarskap efter att ha stridit för IS i Syrien.

Han dömdes också till sex års fängelse och permanent utvisning. Ord och inga visor i en unik och prejudicerande dom.

I måndags dömde en annan dansk domstol en 17-årig flicka till åtta års fängelse för terrorbrott. Hon befanns skyldig till att haft mycket långt gångna planer på bombattentat mot två skolor. Även i detta fall fanns det en koppling till IS.

Det går inte att lagstifta bort terror, sägs det ibland. Det är i och för sig riktigt, men en skarp terrorlagstiftning bidrar i alla fall mer till att hålla terroristerna borta från samhället än en undfallande.

Hotet från IS är allvarligt och dödligt. Det finns ingen anledning att inte ta i med hårdhandskarna mot militant islamism.