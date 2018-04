– Charlotte har tackat ja. Allt är påskrivet och klart. ”Så mycket bättre” är helt rätt väg för henne att gå just nu, så hon var nog mycket nöjd över att få förfrågan, säger en källa till Aftonbladet.

Den 43-åriga stjärnan, som växte upp i Hovmantorp i Lessebo kommun, började sin karriär som dansbandssångerska. Hon slog igenom stort när hon vann Melodifestivalen, och sedan hela Eurovision Song Contest, 1999 med låten ”Tusen och en natt”/”Take me to your heaven”.

Sedan dess har Charlotte Perrelli medverkat i Melodifestivalen flera gånger, 2012 vann hon ännu en gång tävlingen med låten ”Hero”·

Charlotte Perrelli har gjort flera roller i musikaler och medverkat i många musikshower och tv-program genom åren.

TV 4 har ännu inte gått ut med att småländskan ska vara med i nästa säsong av ”Så mycket bättre”, men det ska alltså vara klart, enligt uppgifterna från Aftonbladet på torsdagens eftermiddag.

Sedan tidigare har dansbandsartisten Christer Sjögren och hiphop-artisten Stor presenterats som medverkande i programmet där artister tolkar varandras låtar. På torsdagen avslöjade tv-kanalen att också Eric Gadd och Linnéa Henriksson ska medverka.