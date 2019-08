Claeson en bit efter finländarna: ”Hoppas det blir fler gånger”

På lördagen invigdes Kärleksveckan i musikens tecken i samband med Teatertolvans första av totalt tre föreställningar. I ”A night of musicals part II” bjöds publiken på en riktig kavalkad av både äldre och nyare musikaliska smycken, såsom ”Holding out for a hero”, ”You're the one that I want” och ”A million dreams”.