Nässjö Baskets sportchefer Mats Homelius och Ulf Classon ligger knappast på latsidan inför den kommande basketsäsongen. Sent på tisdagskvällen presenterade klubben sitt fjärde nyförvärv på mindre än en vecka.

Amerikanen Demarcus Daniels ansluter till Nässjö efter en framgångsrik collegekarriär.

– Med Demarcus signatur på kontraktet så stärker vi upp vår insiderotation, säger klubbens sportchefer Mats Homelius och Ulf Classon i ett pressmeddelande.

Daniels är 24 år gammal och mäter 203 centimeter. Under hans senaste säsong med North Florida snittade han drygt 25 minuter per match och noterades för 12,3 poäng och 5,1 returer per match.

– Demarcus har stora kvaliteter under såväl offensiv som defensiv korg och hans timing i försvar kommer vara en framgångsfaktor för oss denna säsong. Att han också är en bra trepoängsskytt ger oss stora möjligheter i vårt anfallsspel, säger sportcheferna.

Även Nässjö Baskets coach Felix Alonso tror mycket på sitt senaste tillskott i truppen.

– Demarcus hade en anmärkningsvärd karriär på college. Han är extremt atletisk, väldigt bra defensivt, som hjälper till i returer och blockering av skott, säger han.

Med Demarcus Daniels underskrift klar ser Nässjö Baskets trupp ut enligt följande Sango Niang, Jonathan Peleg, Angelo Griffis, David Czerapowicz, Kristian Heder Ternell, Albin Häll Eriksson, Thomas Tshikaya, Edin Hansua, Karim Wazzi samt nämnde Demarcus Daniels.

Fotnot: Tidningen har sökt Mats Homelius och Ulf Classon utan framgång.