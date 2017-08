Att cosplay är så stort som det är i dag vet inte många om. Många vet inte ens vad cosplay står för och har fördomar mot det ändå.

— Folk tror ofta att man har en annan läggning, just för att man håller på med cosplay. Vilket inte är sant då det finns många som är heterosexuella cosplayare, säger Alexander Segerblom, ordförande för Vetlanda Cosplay.

Bred cosplayvärld

Cosplayvärlden är väldigt bred då man kan göra vilken karaktär man vill.

— Vill man vara en karaktär från sitt favoritspel är det inga problem. Den största genren är anime, då det är ganska brett, och en av de största karaktärerna att cosplaya är Spiderman, berättar Segerblom.

Under Regnbågsveckan kommer Vetlanda Cosplay vara med under promenaden från Apoteksparken till Bibliotekstorget.

— Kärleken är det största som finns. Oavsett vad. Alla är välkomna, säger Alexander Segerblom.

Nördcon i november

Den 7 november kommer det att vara ett event på Powerhouse, Nördcon. Där kommer det att vara ett meet up och Alexander tror att det kommer runt 20 stycken andra cosplayare. Under eventet finns chansen att spela Magic, Warhammer och brädspel. Mermaids of Jönköping kommer att finnas på plats om man har frågor. Skejtparken på Powerhouse kommer även den vara öppen under eventet.

— Jag hoppas att vi senare under den kvällen kommer få dit ett band som kan spela. Det kommer även vara en kostymtävling, säger han.

Evenemanget är ett samarbete mellan Vetlanda Nördhjälp, Vetlanda Cosplay, Powerhouse och NBV.