Kyrkovalets resultat är än så länge bara preliminärt. Fortfarande ska exempelvis förtidsröster givna utanför pastoratet och brevröster räknas in under de närmaste veckorna vilket kan påverka resultatet något. Det preliminära resultatet för kyrkofullmäktige visar dock att Kyrkans framtid i Södra Vedbo pastorat, som fick flest röster med nära 22 procent, och nybildade Alternativet i Södra Vedbo pastorat, drygt 20 procent, båda tar fem mandat och därmed blir störst under nästa mandatperiod.

”Bättre än väntat”

Valet i siffror Nomineringsgrupp - Procent - Antal mandat Alternativet - 20,23 (x) - 5 (x) Fr.. Valet i siffror Nomineringsgrupp - Procent - Antal mandat Alternativet - 20,23 (x) - 5 (x) Fram för samverkan - 14,01 (14,34) - 4 (4) Kyrkan i tiden - 9,92 (16,85) - 2 (4) Kyrkans framtid - 21,92 (14,79) - 5 (4) Levande folkkyrka - 10,54 (8,45) - 3 (2) Socialdemokraterna - 16,23 (21,18) - 4 (5) Sverigedemokraterna - 7,16 (x) - 2 (x) Siffran inom parantes anger resultat vid förra valet, 2013.

— Det är ju rätt bra det, bättre än väntat, kommenterar en glad Arne Ullman, första namn på Alternativets lista.

— Jag tycker det visar att vi har lyckats fånga mångas intresse. Vi har en blandad lista med olika människor från olika hemvist, och ett program som verkar stämma med vad folk i allmänhet tycker. Det verkar ha gått hem, fortsätter han, dock noga med att poängtera att man inte på något vis ju har egen majoritet.

Tappar mandat

Tappar mest på valet gör Kyrkan i tiden i Södra Vedbo pastorat, från fyra till två mandat, samt Socialdemokraterna som mister sin plats som den nomineringsgrupp med flest mandat, ner från fem till fyra mandat.

Socialdemokraternas gruppledare Britt-Marie Palm är dock inte helt nedslagen, mandatförlusten till trots.

— Det är klart att det är tråkigt att vi inte längre är störst men jag tycker ändå att det har gått bra. Vi har haft mer konkurrens i år, kommenterar hon.

En förgrundsfigur

En annan bidragande faktor tror hon är tappet av förgrundsfiguren Kjell Axell som inför valet valt att hoppa av kyrkopolitiken.

— Han har varit ett väldigt känt och duktigt namn som många har förknippat med kyrkan, och utan honom har vi inte riktigt haft något annat namn som stuckit ut på samma sätt, förklarar hon.

SD fick två mandat

Omtalat inför kyrkovalet har också Sverigedemokraternas satsning varit. I Södra Vedbo pastorat resulterade det i drygt sju procent av rösterna och två mandat i kyrkofullmäktige.

- Med tanke på att vi inte fanns med till kyrkofullmäktige förra valet tycker jag att det är ett mycket bra resultat. Jag förmodar att de som röstar på oss tycker att det vi vill göra är bra, kommenterar Elisabeth Werner, första namn på Sverigedemokraternas lista.