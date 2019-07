Mia Skäringer behöver väl ingen närmare presentation då hon i många år nu synts, och hörts, i många sammanhang. Inte minst nu då hon ju är aktuell med sin pågående föreställning ”Avig Maria – No more fucks to give”.

Ett av kriterierna för Albert Engströmpriset är att man i sin produktion verkar i Albert Engströms anda och genom antingen bild, text, ton, etcetera eller genom att sprida glädje, gissla girighet, högfärd, dumhet, skenhelighet eller på andra sätt verkar för en moral i engströmsk anda. Något sällskapet alltså funnit att Skäringer gör då man i hennes motivering framförallt påpekar att det handlar om att driva med tidens floskler och viktigpettrar.

”Oerhört träffsäkert”

”Mia Skäringer är en av dem som gör det. Hon gör det oerhört träffsäkert och på sitt alldeles egna sätt. Och det egna sättet har en botten i allvar och mörker. Bra humor har det” går bland annat att läsa i motiveringen.

”Med värme och stringens plockar hon fram de beteenden hon vill driva med, och gestaltar dem själv. Sånt kräver självinsikt, nakenhet och mod och det har hon skaffat sig” står det vidare.

”Genuin storljugare”

Ungdomsprismottagaren Emil Mannix har gett ut flera böcker, bland annat om ”Stor-Jobal från Krokjala”, och beskrivs i motiveringen som ”en genuin storljugare som också kan teckna. En ung pristagare helt i Albert Engströms anda. En man som med sin själ tvåfaldigt omsluter både lögnen och sanningen”.

Om hans verk skriver motiveringen att ”det som tonar fram här är lysande berättarkonst och blixtsäker bild, både vad gäller linje och färg. Här finns också den begåvade och roliga blandningen av ironi, klarsyn och vansinne”.