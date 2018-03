På lördagen fick de fyra sista artisterna sina biljetter till finalen i Melodifestivalen.

Alla åtta artister i Andra chansen gjorde upp i individuella dueller, där segraren i varje duell gick direkt till final. Den första duellen gick Margret med sin popdänga "In my cabana" segrande ur när hon mötte Moncho och hans "Cuba Libre".

Renaida med sin "All the feels" gick segrande ur sin duell mot Olivia Eliasson och låten "Never learn".

För Felix Sandman räckte det hela vägen till final med balladen "Every single day". Mimi Werner och hennes "Songburning" fick därmed lämna tävlingen.

I sista duellen vann Mendez med "Everyday" mot Sigrid Berntsson och hennes "Patrick Swayze".

Finalen går av stapeln i Friends Arena.

