I dagarna kom serieförslaget för division 2-fotbollen. Nässjö FF tog som bekant steget upp från division 3 i höstas och kommer nästa säsong att spela i Division 2 Östra Götaland.

NFF ställs där i en 14-lagsserie mot följande lag:

Asarums IF, Assyriska Turabdin IK, Dalstorps IF, Hässleholms IF, IFK Berga, IFK Hässleholm, Ifö Bromölla, Lindsdals IF, Nosaby IF, Råslätts SK, Räppe Goif, Sölvesborgs Goif och Österlens FF.