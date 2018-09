Det är Ulf Moberg, enhetschef för kultur i Nässjö, som på lördag ska bege sig ut på stan tillsammans med personal från Stadsbiblioteket och försöka fånga upp Nässjöborna i vimlet.

Just nu genomförs en hel del förändringar på Nässjö stadsbibliotek. Med nytryckta lappar vill Moberg få veta mer om vad Nässjöborna tycker.

– Vi är nyfikna på vad du uppskattar, tycker är sämre och vad som saknas hos oss, framhåller Moberg.

Måste ut utanför bibliotekets väggar

Det räcker inte med att lägga ut lapparna på Stadsbiblioteket, resonerar han.

– Då når vi endast dem som regelbundet besöker oss, nu vill vi även få tag på de som inte tittar in till oss så ofta. Därför ska vi dela ut lapparna på stan under arrangemanget "Höstyran", berättade bibliotekschefen för politikerna i Kultur- och fritidsnämnden, som hade sammanträde under torsdagen.

Nu hoppas Ulf Moberg att Nässjöborna vill dela med sig av idéer och synpunkter.

Fler sitt- och studieplatser

På Stadsbiblioteket förbereds det för en större barn- och ungdomsavdelning, fler och mer varierande miljöer, bland annat när det gäller sitt- och studieplatser.

Även om Nässjö ligger högst i länet sett till antalet böcker utlånade per invånare fortsätter nedgången när det gäller antal utlånade media och antalet besökare. Det är bland annat därför biblioteket gör en fysisk ommöblering i hopp om att locka fler besökare.

Ett projekt tillsammans med Regionbiblioteket ska genomföras under hösten för att om möjligt komma fram till vad som ska prioriteras för bibliotekets verksamhet.

– Vi hoppas projektet ska ge svar på hur vi bör arbeta framöver inom biblioteket, menar Ulf Moberg.

Familjelördag på Stadsbiblioteket

På lördag är det också "Familjelördag" på Stadsbiblioteket i Nässjö. I Orkestersalen spelas "Mirakelpojken", barnteater som riktar sig till barnen i åldrarna tre till sju år.

Vidare ska det bli tipspromenad med fina priser och barnen får chans att teckna sin egen "superhjälte". I samma veva ser biblioteket gärna att barnen lånar spännande superhjälteböcker. Fler aktiviteter kan tillkomma, säger personalen på bibblan.