För nio dagar sedan kördes den första semifinalen mellan Elit Vetlanda och Rospiggarna i Hallstavik. En match som Elit Vetlanda tog hem med 46-44. Returen skulle köras dagen efter men blev uppskjuten på grund av regn.

Efter det har matchen försökts köra ytterligare två gånger och båda med samma utgång som den första - uppskjuten på grund av regn.

Under torsdagskvällen görs nu ett sista försök till att köra den andra semifinalen men skulle även denna match bli uppskjuten ser det tufft ut att få till ett nytt datum. Under helgen är det nämligen GP-tävlingar och många av lagens förare är med där. Under måndagen kör många förare i England och under tisdagen nästa vecka är det dags för den första finalmatchen att köras.

– Lösningen om det inte går att köra imorgon (läs torsdag) är att göra en lottning av det, säger Svemos ordförande Håkan Leeman till Sportbladet, men tillägger att det ska mycket till för att det ska hända.

– Kommer det inte allt för mycket mer regn kommer det klara sig.

Prognosen är också på de båda lagens sida då det ser ut att bli uppehåll fån regn under dagen och kvällen.

Om det blir match kan ni med fördel följa den via vår liverapportering här.