Det var fullt hus i salongen när Suzanne Axell gästade Eksjö under torsdagsmorgonen.

Under det timslånga samtalet med Bengt Grafström berättade tv-programledaren om det intensiva tempot under produktionen av Fråga doktorn, om sitt stora kattintresse och betydelsen av att läsa böcker för att lära oss av historien.