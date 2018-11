I början av året införde stiftelsen införde stiftelsen ett digitalt system för bostadskön. Syftet var att göra uthyrningen mer effektiv. Den som är intresserad av att bli hyresgäst hos Aneby Bostäder måste numera skicka in en intresseanmälan via hemsidan. För att inte falla ur kön gäller det också för den som registrerat sig att logga in minst en gång i halvåret.

PRO ogillar det nya systemet. Föreningen anser att kraven orimliga. Detta med tanke på att många pensionärer men även andra saknar dator och datorkunskaper.

En skrivelse, med krav på förändring, har skickats till Aneby Bostäder. När vd:n Jens Larsson kommenterade den, gjorde han klart att det inte är aktuellt att ändra på något.

– Det skulle inte vara bra för hyresgästerna, sa han till tidningen.

Efter påtryckningar har stiftelsen dock gått tillbaka till ett manuellt system för Druvan.

Alla förstår inte

Det är dock en förändring som inte har gått hem hos alla. Det kan Johanna Gladh, receptionist och uthyrningsadministratör på Aneby Bostäder intyga.

– Just nu har vi inte så många sökande till trygghetsboendet. Kanske kan det bero på de oklarheter som råder, säger hon.

Även när det gäller Druvan finns det krav på uppdatering för dem som står i kön.

– Det hjälper vi gärna till med, det är bara att komma in till vårt kontor.

Johanna Gladh betonar att Aneby Bostäder vill vara ett stöd även för personer som står i kön till de vanliga lägenheterna.

– Många pensionärer har ändå mobiltelefon, dessutom med mail i, men det har inte alla koll på. De får gärna ta hjälp av oss när de ska skicka in en intresseanmälan.

Till sist lite mer fakta om Druvan. Det omfattar 30 lägenheter. Inget intyg behövs för att få en lägenhet i trygghetsboendet, men den som söker måste ha fyllt 60 år.