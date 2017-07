Div 3 Nordöstra Götaland

Ettan går upp, tvåan kvalar. Nian kvalar neråt och de tre sista degraderas.

Tabellen just nu:

1) Grebo IK 24 poäng

2) AFK Linköping 23 poäng

3) Eneby BK 22 poäng,

4) Myresjö/Vetlanda 22 poäng

5) Nässjö FF 20 poäng

6) Högsby IK 19 poäng

7) Värnamo Södra FF 19 poäng

8) Smedby AIS 14 poäng

9) Hjulsbro IK 14 poäng

10) Torstorps IF 11 poäng

11) IK Tord 11 poäng

12) IFK Motala FK 6 poäng.

Skyttekung: Ibrahim Kalilu Fofanah, Högsby IK, 10 mål.

Kommentar: Efter sju omgångar såg Nässjö FF ut som den givna favoriten att ta klivet upp i division 2. Fem omgångar senare och noll vinster rikare är läget annorlunda - och det enda som är säkert är att den här serien kan sluta hur som helst.

Ingen klubb lyckades ta tag i taktpinnen under våren och det ger oss en högintressant höst där fem lag är inblandade i toppstriden.

Som de flesta vet blandande Nässjö FF lysande matcher med riktiga bottennapp under våren. Ännu värre var Myresjö/Vetlanda som släppte in 13(!) mål på tre matcher innan man räddade hedern i derbyt mot just NFF.

Trots det är Höglandsfotbollens bägge flaggskepp fortfarande kvar i toppstriden. Kan Myresjö/Vetlanda och Nässjö FF undvika liknande svackor under hösten tror jag en av klubbarna kniper kvalplatsen bakom AFK Linköping som vinner serien.

Mitt tips går till Nässjö FF som ännu inte fått möjligheten att mönstra ett ordinarie lag. Med alla spelare hela – och kanske en joker i Elvis Dani – blir Nässjö FF höstens lag.

Div 4 Norra

Ettan går upp, tvåan kvalar. Tian spelar negativt kval. Elvan och tolvan degraderas.

Tabellen:

1) Waggeryds IK 30 poäng

2) IF Haga 29 poäng

3) Tranås FF 23 poäng

4) Aneby SK 22 poäng

5) Norrahammars IK 22 poäng

6) Annebergs GIF 18 poäng

7) Vrigstads IF 17 poäng

8) Visingsö AIS 13 poäng

9) Ömstads IS 13 poäng

10) Hvetlanda GIF 11 poäng

11) Bankeryds SK 8 poäng

12) Stockaryd/Rörvik 4 poäng

Skyttekung: Adam Öksuz, Hvetlanda GIF, 13 mål

Kommentar: Tranås FF återfinns högst upp bland de lokala lagen och det är till TFF hoppet står om det ska bli något lokalt avancemang.

Tranås FF inledde förvisso knackigt men visade under slutet av våren att spelartruppen har kapacitet för en stark placering. 13 poäng på de fem avslutande vårmatcherna borde få toppkonkurrenterna att ligga sömnlösa inför återstarten.

Fortsätter TFF på den inslagna vägen blir det en rolig höst på Bredstorp. Jag tror de når kvalplatsen när tabellen summeras.

Aneby SK var min favorit på förhand men skador på nyckelspelare har delvis förstört säsongen. Tappar nu även seriens största talang i Jack Cooper Love till Elfsborg. Det blir ingenmansland för ASK under hösten.

Seriens största besvikelse är utan tvekan Hvetlanda GIF. Adam Ökzus fantastiska målskytte är det enda som räddar klubben från fiaskostämpeln. Bör dock kunna undvika både degradering och negativt kval när vi sätter punkt för säsongen.

Stockaryd/Rörvik har ännu inte vunnit en match och kan börja förbereda sig för degraderingen redan nu.

Div 5 Norra

Ettan går upp direkt, tvåan och trean kvalar. Lag tio spelar negativt kval. Elvan och tolvan degraderas.

Tabellen:

1) Malmbäcks IF 28 poäng

2) Ekhagens IF 28 poäng

3) IF Eksjö Fotboll 24 poäng

4) Forserums IF 23 poäng

5) Stensjöns IF 22 poäng

6) Sommens AIF 17 poäng

7) BK Bosna 17 poäng

8) Sävsjö FF 13 poäng

9) Höreda GOIF 9 poäng

10) Bälaryd/Lommaryd 8 poäng

11) Norrahammars GIS 8 poäng

12) FC Real Internacional 4 poäng.

Skyttekung: Samuel Herbertsson Höreda, 11 mål

Kommentar: Kan detta vara en av höstens mest intressanta serier? Jag tror faktiskt det. I alla fall om man är ute efter dramatik. Det är ruskigt tight i toppen och ingenting lär vara avgjort förrän höstens sista omgång är spelad.

Malmbäck toppar serien nu och jag skulle bli väldigt förvånad om de inte gör det i höst också. Zvonomir Ladans gäng har gjort överlägset flest mål i serien och möter dessutom sina toppkonkurrenter på hemmaplan under hösten. Eksjö Fotboll kniper en av kvalplatserna.

I bottenskiktet får Bälaryd/Lommaryd kämpa för att hålla sig kvar på den negativa kvalplatsen. Höreda och Sävsjö är för starka för att behöva bli indragna där på allvar.

Div 5 NÖ

Ettan går upp direkt, tvåan och trean kvalar. Lag tio spelar negativt kval. Elvan och tolvan degraderas.

Tabellen:

1) IFK Österbymo 31 poäng

2) Ankarsrum IS 28 poäng

3) Horn/Hycklinge 25 poäng

4) Storer IF 24 poäng

5) Överums IK 21 poäng

6) IFK Västervik 19 poäng

7) Bäckseda IF 14 poäng

8) IF Hebe 13 poäng

9) Näshults IF 13 poäng

10) Fårbo FF 12 poäng

11) Målilla GOIF 8 poäng

12) Tjust IF FF 0 poäng.

Skyttekungen: Albert Kargbo, Horn/Hycklinge IF 22 mål.

Kommentar: IFK Österbymo har bara förlorat en match på hela säsongen och kliver in i hösten som stor favorit till avancemang. Släpper man in mindre än ett mål i snitt per match så förstår man varför de ligger där de ligger.

Näshult får slåss för att undvika kval neråt och Bäckseda – som jag hade högre förväntningar på – går en ointressant höst tillmötes i mittenskiktet.

Div 6 JKPG Norra

Ettan går upp. Tvåan och trean kvalar.

Tabellen: 1) FK Öxnehaga 23 poäng

2) Egnahems BK 22 poäng

3) Örserums IK 22 poäng

4) Lekeryd/ Svart. SK 18 poäng

5) Somaliska BK 13 poäng

6) Kaldeiska IF 13 poäng

7) Gripenbergs BK 10 poäng

8) Adelövs IK 10 poäng

9) Husqvarna IF 7 poäng

10) Tranås Södra FK 7 poäng

Skyttekung: Hannes Bäckström, Husqvarna 11 mål.

Tidningens kommentar: Tranåslagen har inte haft mycket att säga till om i Jönköpingsserien den här säsongen. Teoretiskt finns såklart fortfarande chansen att jaga ikapp topplagen men är det realistiskt?

Nej.

Tranåslagen får börja fundera på vad de kan göra bättre 2018 istället.

Div 6 Eksjö:

Ettan går upp, tvåan och trean kvalar.

Tabellen: 1) Hultagårds IF 25 poäng

2) Bodafors SK 22 poäng

3) Torpa AIS 16 poäng

4) Ekenässjöns IF 15 poäng

5) Solberga GoIF 14 poäng

6) Farstorps IK 14 poäng

7) Asby IF 11 poäng

8) Holsby SK 10 poäng

9) Österkorsberga IF 7 poäng

10) Skede IF 7 poäng

Skyttekung: Dennis Lorentzon, Ekenässjön, 13 mål.

Tidningens kommentar: Hultagård har bytt botten mot toppen och redan nu tagit mer än dubbelt så mycket poäng som ifjol. Det är imponerande med tanke på att halva säsongen återstår. Går nu en stentuff fight med Bodafors om förstaplatsen där jag tror Bodafors är starkast i slutändan. Ekenässjöns kniper en kvalplats för andra året i rad.

Div 6 Vimmerby

1) Västra Eds IIF 27 poäng

2) Djursdala SK 23 poäng

3) Hjorted/Totebo 23 poäng

4) BK Boston 21 poäng

5) Södra VI IF 19 poäng

6) HM IS 17 poäng

7) B.O. IF 17 poång

8) Gunnebo IF 13 poäng

9) Hammarsgärde BK 6 poäng

10) Frödinge/Brant.SK 6 poäng

11) Rumskulla GOIF 0 poäng

Skyttekung: Johannes Berg, Västra Eds IIF, 18 mål.

Tidningens kommentar: HM IS inledde säsongen som ett topplag men tappade mark när det inte blev någon seger under vårens tre sista omgångar. Har fortfarande en rimlig chans att jaga en kvalplats och inleder dessutom hösten mot jumbon och nästjumbon. Bra tillfälle att ge självförtroendet en boost.

Div 2 Norra dam

Ettan kvalar uppåt. Jumbon degraderas.

Tabellen:

1) Växjö DFF Akademi 30 poäng

2) Husqvarna FF 30 poäng

3) Eksjö Fotboll 27 poäng

4) Växjö BK 24 poäng

5) Emmaboda IS 19 poäng

6) FC Vetlanda 17 poäng

7) Nässjö FF 13 poäng

8) Alvesta GIF 12 poäng

9) Fredriksdal/Äng 4 poäng

10) Westbo United 3 poäng

11) Waggeryds IK 1 poäng

Skyttedrottning: Mimmi Strömgren, Växjö DFF Akademi, 19 mål.

Kommentar: Eksjö Fotboll avslutade vårsäsongen ruggigt starkt med åtta raka segrar. Släppte dessutom knappt in en enda boll på dem matcherna. Den stora frågan är om Eksjötjejerna lyckats bevara den formen under sommaren. Eksjö spelar en nyckelmatch direkt i återstarten hemma mot Växjös DFF. Där är seger ett måste om det inte ska bli en avslagen höst i damtvåan.

FC Vetlanda och Nässjö FF har mer eller mindre redan säkrat kontraktet och det kommer nykomlingen Fredriksdal/Äng också att göra i slutändan.

Div 2 Nordöstra Götaland dam

Ettan kvalar uppåt. Tian kvalar och de två sista lagen degraderas.

Tabellen: 1) Vimmerby IF 33 poäng

2) BK Tinnis 30 poäng

3) Smedby AIS 30 poäng

4) Tranås/Torpa 28 poäng

5) Linköping Kenty DFF 27 poäng

6) Linghems BK 15 poäng

7) Eneby BK 13 poäng

8) Lotorps IF 10 poäng

9) Skeninge IK 9 poäng

10) Assyriska IF 8 poäng

11) Borens IK 5 poäng

12) AC Studenterna 4 poäng.

Skyttedrottning: Nathalie Johansson, Vimmerby IF, 19 mål.

Kommentar: Tranås/Torpa inledde starkt och fanns länge med i den absoluta toppstriden. En tyngre avslutning på våren förstörde dock det fina slagläget inför hösten. Kan ändå bli en "dark horse" i racet kring förstaplatsen men det ska mycket till om inte Vimmerby tar hem det här.

Div 3 Norra dam

Ettan går upp, tvåan kvalar. De två sista lagen degraderas.

Tabellen:

1) Habo IF 25 poäng

2) Egnahems BK 19 poäng

3) Bankeryds SK 17 poäng

4) Tranås/Torpa B 16 poäng

5) Norrahammars IK 11 poäng

6) Mariebo IK B 11 poäng

7) Husqvarna FF B 11 poäng

8) IF Haga 8 poäng

9) Forserums IF 8 poäng

10) Torpa FF 6 poäng.

Skyttedrottning: Elin Öhling, Egnahems BK, 9 mål.

Kommentar: Forserums IF tog klivet upp i damtrean inför den här säsongen och krigar för att säkra nytt kontrakt. Ligger just nu på nedflyttningsplats och går en svår höst tillmötes. Släppte in flest mål av samtliga lag i serien under våren. Då blir det svårt att etablera sig i en ny serie.

Tyvärr blir sejouren i trean bara ettårig den här gången om man inte får ordning på defensiven.

Div 4 JKPG

Ettan går upp.

Tabellen:

1) Norrahammars GIS 12 poäng

2) Lommaryds IF 12 poäng

3) Visingsö 12 poäng

4) Taberg/Tenhult 11 poäng

5) IF Hallby 10 poäng

6) Assyriska JKPG 8 poäng

7) Gränna AIS 6 poäng

8 Sommens AIF 5 poäng

Skyttedrottning: Bettina De Silva, Tabergs SK/Tenhults, 6 mål.

Kommentar: Vilket getingbo! Alla verkar kunna slå alla i den här serien vilket bäddar för en dramatisk höst. Men det är bara ett lag som får jubla i slutet av oktober. Jag sticker ut hakan och säger Lommaryd som möter flera av toppkonkurrenterna hemma under hösten.

Div 4 Vetlanda dam

Tabellen:

1) Hultsjö IF Atom 25 poäng

2) Eksjö Fotboll U 24 poäng

3) Holsby SK 18 poäng

4) Vrigstads IF 14 poäng

5) FC Vetlanda U 12 poäng

6) Fredriksdal/Äng B 8 poäng

7) Hult/Höreda 0 poäng.

Skyttedrottning: Agnes Bjerhag, Hultsjö IF Atom, 17.

Kommentar: Hultsjö IF Atom trillade ur trean i fjol och siktar nu på en snabb comeback uppåt i seriesystemet. Enda hotet på vägen dit är Eksjö Fotbolls andralag – som dessutom har två matcher mindre spelade.

Trots det går tipset till Hultsjö. Lagets offensiv blir avgörande i slutändan. Firma Agnes Bjerhag och Stina Andersson har gjort 33 mål tillsammans redan nu och den spetsen finns inte i Eksjö som behöver sina bästa spelare i division 2-laget.

Div 4 Vimmerby Dam.

1) Rödsle BK B 19 poäng

2) Tjust IF FF 16 poäng

3) HM IS 13 poäng

4) Västerviks Damfotboll B 9 poäng

5) Ankarsrums IS U 5 poäng

6) Rosenfors IK 1 poäng.

Skyttedrottning: Lovisa Larsson, Rödsle BK B, 11 mål.

Kommentar: Förstaplatsen finns inom räckhåll för HM IS under hösten men både Rödsle BK och Tjust IF FF har varit för jämna för att släppa in en tredje utmanare i kampen. Det blir inget avancemang för HM IS i år.