Redan klockan åtta på tisdagsmorgonen träffades räddningschefen Bertil Fång, kommunalrådet Anders Wilander och tf kommunchefen Peter Tuvberger i Stadshuset.

Extramötet berodde naturligtvis på bränderna tidigt på morgonen.

Extra bevakning

Under mötet beslutades att kommunen med omedelbar verkan ska köpa in extra bevakning i centrala Tranås under den närmaste tiden.

Allt för att invånarna ska känna sig trygga.

– Polisens närvaro är ju inte så stor nu på sommaren. Därför tog vi det här beslutet, förklarar Bertil Fång.

"Mycket allvarligt"

– Vi ser mycket allvarligt på det som inträffat och kände det extra viktigt att snabbt utöka tryggheten för invånarna. Det är ju knappast någon tillfällighet att det börjar brinna på två ställen med bara några minuters mellanrum.

Den utökade bevakningen innebär att bolaget som anlitats direkt ska vara extra synligt och kunna hålla koll dygnet om.

Bertil Fång vill inte berätta hur länge man köpt in tjänsten.

– Det här är i det korta perspektivet. Sedan får vi se om det är något annat som ska göras.

Uppmärksam allmänhet

Även om personal från bevakningsbolaget ska hålla extra koll vill Bertil Fång att även allmänheten är uppmärksam.

– Den som ser eller hör något misstänkt ska vända sig till polisen.

LÄS ÄVEN: ”Det mesta tyder på att bränderna är anlagda”