En av de första punkterna på dagordningen för kommunfullmäktige var att utse en ny ordförande efter Anders Gustafsson (M). Då Gustafsson kom upp som ett förslag att fortsätta på posten klargjorde han att han inte stod till förfogande. Förslaget kom från Sverigedemokraterna.

Förslaget från Ulf Björlingson (M) var Mats Danielsson (M). Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet valde att inte delta beslutet. Men övriga ledamöter röstade för att utse Danielssons till ordförande.

När Mats Danielsson tagit plats på ordförandeplatsen fick han ta tag i en av de större punkterna på dagordningen, nämligen budget för 2019-2020 och verksamhetsplan 2021. Då budgeten brukar ta tid att diskutera började fullmäktigemötet redan under eftermiddagen.

"Frånsäger oss ansvaret"

Tidningen har tidigare berättat om Alliansens budgetförslag samt det förslag som Socialdemokraterna lämnat in. Även Miljöpartiet och Sverigedemokraterna hade lämnat in egna budgetförslag. Då det fanns fyra olika budgetförslag var det många olika åsikter och synpunkter som yttrades. Debatten höll på i drygt fem timmar innan beslutet kunde fattas under torsdagskvällen. Det var till och med så att en takplatta föll ner till golvet under kvällen, men ingen kom till skada.

Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade förslag på skattehöjningar på 64 öre respektive 50 öre. I båda förslagen fanns det likheter med det förslag från Alliansen och kommunstyrelsens förslag. Sverigedemokraterna hade ingen skattehöjning, och där fanns det likheter och olikheter med övriga budgetförslag.

– Om Alliansens budget går igenom är vi tydliga med att det är ni som bär ansvaret för de konsekvenser som det kommer att ge. Vi kommer att frånsäga oss det ansvaret och ni får bära det. För det här kommer att föra med sig svåra konsekvenser, både på personalsidan, för barnen, familjerna och för näringslivet. Det är jag helt säker på, sa Diana Laitinen Carlsson (S), under ett av sina många inlägg under kvällen.

Ser olika på utvecklingen

Efter många debattinlägg beslutade man att sätta ett stopp i talarlistan och gå till beslut. Då ledamöterna i fullmäktige hade fyra budgetförslag att ta ställning till blev det en omröstning där förslagen ställdes mot varandra. Nästan likt ett omröstningsprogram på tv.

Under kvällen gav Sebastian Hörlin (S) ett förslag på ett ändringsyrkande på budgetförslaget från kommunstyrelsen. Det var att ta bort meningen "Förskola på oregelbunden tid ska erbjudas varannan helg". Vid omröstningen var det 18 som röstade för att ta bort meningen och 31 som röstade på kommunstyrelsen ursprungliga förslag.

Hörlin föreslog också att meningen "Måltid ska inte erbjudas på förskola för 15-timmarsbarn" skulle tas bort från förslaget. Vid denna omröstning blev det 24 som röstade för att meningen skulle tas bort och 25 på att den skulle behållas. Därmed blev resultatet återigen till det ursprungliga förslagets fördel.

– Under kvällens debatt kan vi tydligt se att vi ser ganska olika på hur Eksjö kommun ska utvecklas, och vilka verktyg och medel som kommunen ska utvecklas med. Alliansens budgetförslag bygger på en helhet så jag yrkar på avslag på Hörlins ändringsförslag, sa Annelie Hägg (C), som ett av de sista inläggen i budgetdebatten.

Förslag mot varandra

Nu vidare till beslutet om vilket budgetförslag som skulle beviljas. Först ställdes Sverigedemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag mot varandra. Ledamöterna från Allianspartierna valde att inte delta i beslutet. Därmed blev resultatet från omröstningen sex röster på SD, 18 på MP och 25 avstod från att rösta.

Miljöpartiets budget gick vidare till nästa omgång och mötte där Socialdemokraternas förslag. Här valde Allianspartierna återigen att avstå från att rösta, och det var Socialdemokraternas förslag som fick flest röster. Ingen votering efterfrågades.

Omröstning

I sista och avgörande duellen om budgeten var det dags för förslaget från kommunstyrelsen och Socialdemokraterna. Här efterfrågades votering. Huvudförslaget från kommunstyrelsen fick 25 röster, Socialdemokraterna fick 18 och sex avstod från att rösta.

Därmed blev beslutet enligt kommunstyrelsens budgetförslag. Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

