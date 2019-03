Under söndagsmorgonen greps den unga mannen när han försökte stjäla en bil. Han hade tagit sig in på en gård i kommunen. Tumult uppstod när de boende försökte stoppa honom. Han anhölls senare under dagen, misstänkt för förberedelse till mord och rån.

De uppgifter som framkommit vid förhör gör att åklagaren släppt misstankarna om förberedelse till mord. Mannen är i stället misstänkt för försök till rån alternativt grovt olaga intrång och hemfridsbrott.