Tattoo är ju en musikalisk föreställning med militära förtecken. Och just en extra militärisk touch kan vi räkna med när årets tattoo arrangeras 9-11 augusti på Stora torget.

– Det är den här tiden på året då man alltid är lite orolig för att få tag på orkestrar och vi är inte riktigt klara med alla bokningar. Men helt klart är att Norska gardet (Norska Gardesveteraners Drillkontingent) kommer hit, vi har försökt få hit dem i flera år, berättar Thomas Samuelsson, projektledare.

Att Eksjö tattoo nu är en del i en internationell tattoo-organisation banade väg för att kunna rekrytera den populära norska orkestern.

– Vi träffade representanter därifrån och började prata om möjligheterna. Det var osäkert ända in i det sista men nu är det klart och det känns fantasiskt.

Vad gör dem så speciella?

– Det här är ju en värnpliktsorkester som har ett väldigt speciellt framträdande, de bjuder på mycket marschexercis och har med sig en gevärstropp som gör mycket spektakulära gevärsrörelser. Just den här biten vet jag inte någon som gör så bra. Publikmässigt tror jag det här är minst en lika stor höjdare som The Band of Her Majesty's Royal Marines som vi hade förra gången, fast nu ur andra ögon sett.

Inte spikat

Även om programmet ännu inte är spikat räknar inte Samuelsson med att den brittiska orkestern återvänder det här året.

– De var villiga att komma tillbaka men de är ju proffsanställda och det är ju ekonomi det hela också så vi får låta dem vila det här året.

Scenen där 2700 publikplatser erbjuds kommer precis som tidigare byggas på Stora torget.

– När det gäller de rullstolsburna så har vi ändrat så att de nu sitter på långsidan framför ryttarstatyn, det känns skönt att vi hittat en lösning där.

Önskar bra väder

2016 fick arrangemanget goda vitsord och det talades om succé.

Går det att bräcka 2016 års tattoo?

– Medvetet gör vi ingenting som är sämre naturligtvis utan vi vill hålla en viss nivå. Sedan är det som med mycket annat, folk upplever det annorlunda. Men får vi bara bra väder så upplever nog många det som bättre. Men rent musikaliskt så håller vi en hög nivå.

Biljetterna släpptes nyligen, hur ser försäljningen ut?

– Vi har redan många som hört av sig till oss, det är bussbolag som ordnar resor själva, sedan finns det officersföreningar på regementen som är ute i god tid och sedan är det även privatpersoner som brukar komma varje år som hört av sig, säger Samuelsson.